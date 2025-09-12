Piątkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej, a kumulacja rośnie do 500 milionów złotych. W Polsce najwyższe były wygrane czwartego stopnia. Oto liczby, które wylosowano 12 września 2025 roku.

W piątek, 12 września, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 7, 22, 24, 33, 45 oraz 4 i 12.

Do wygrania było 420 mln zł, jednak nikt nie wytypował takiego zestawu liczb. To oznacza, że kumulacja rośnie do 500 mln zł.

Wyniki losowania Eurojackpot

Najbliżej rozbicia kumulacji było pięciu graczy z Niemiec i jeden z Węgier. W ramach wygranych drugiego stopnia (5+1) trafi do nich po ok. 560 tys. euro.

Z kolei w Polsce nie odnotowano tym razem żadnego dużej wygranej. 65 graczy trafiło wygrane V stopnia - 16 382,60 zł

Warto pamiętać jednak, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się we wtorek 16 września między godziną 20.15 a 21.

Autorka/Autor:jjs/ams

Źródło: tvn24.pl