Przejęte aktywa Rosjan na pomoc Ukrainie. Decyzja jednego z krajów nadbałtyckich

Prezydent Estonii Alar Karis podpisał w czwartek ustawę, umożliwiającą wykorzystanie rosyjskich aktywów, zamrożonych na mocy międzynarodowych sankcji, na poczet szkód wojennych Ukrainy i odbudowę kraju. Zdaniem prezydenta "należy znaleźć skuteczne sposoby na to, by ofiary agresji mogły mieć prawo do odszkodowania od sprawców".

Bez względu na to – kontynuował prezydent – jakie są opinie na temat przyjętego przez Estonię rozwiązania, to "należy znaleźć skuteczne sposoby na to, by ofiary agresji mogły mieć prawo do odszkodowania od sprawców".