Działalność zarejestrowana w mieszkaniu, cena za prąd w górę. Warszawiacy dostają pisma

Dla przeciętnego gospodarstwa domowego, które ma u siebie pod adresem zarejestrowaną działalność gospodarczą, ale nie prowadzi jej tam, ta różnica może sięgać nawet dwóch tysięcy złotych netto, z VAT-em to już będzie prawie dwa i pół tysiąca złotych - wyliczył podczas rozmowy na antenie TVN24 BiS Bartłomiej Derski, dziennikarz WysokieNapiecie.pl odnosząc się do pisma wysyłanego przez E.ON. Dodał, że warto złożyć jak najszybciej oświadczenie. - Wówczas będziemy mogli liczyć na zamrożenie cen energii - podkreślił.

Wysokienapięcie.pl wyjaśniło, że "zgodnie z ustawą, z zamrożenia cen za prąd do poziomu 2000 kWh rocznego zużycia skorzystać mogą gospodarstwa domowe (i inni odbiorcy wrażliwi). Zamrożenie nie dotyczy natomiast prywatnych firm. Z zamrożonych stawek nie można też korzystać w domu lub mieszkaniu służących do prowadzenia działalności gospodarczej , choćby umowa na zakup energii elektrycznej została zawarta na osobę fizyczną, a nie firmę". Na antenie TVN24 BiS skomentował tę sprawę Bartłomiej Derski, dziennikarz z portalu WysokieNapiecie.pl.

Różnica w rachunkach może sięgać ponad 2 tysiące złotych

Na pytanie prowadzącego o to, jak rozwiązać ten problem, odpowiedział, że należy do spółki energetycznej przesłać oświadczenie. - Przede wszystkim, jeśli nie prowadzimy działalności gospodarczej w swoim lokalu mieszkalnym, to trzeba złożyć oświadczenie do sprzedawcy energii - wyjaśnił.