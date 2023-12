"Rok 2024 będzie trudny". Belka o obietnicach wyborczych, które trzeba odłożyć

Rok 2024 będzie trudny, bo jest bardzo niezrównoważony budżet państwa i nad nową władzą wiszą liczne obietnice wyborcze - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 profesor Marek Belka, były premier. W jego ocenie zapowiadane podniesienie kwoty wolnej od podatku "można rozłożyć na kilka lat". Były prezes Narodowego Banku Polskiego odniósł się też do pomysłu zniesienia podatku od zysków kapitałowych, czyli tak zwanego podatku Belki.

Zdaniem prof. Marka Belki rok 2024 z kilku powodów "będzie trudny". - Bo po pierwsze jest bardzo niezrównoważony budżet państwa. Poza tym nad nową władzą wiszą liczne obietnice wyborcze, ale samo to, że nie brniemy dalej, nie szkodzimy, to w gospodarce, która ma szanse się odbić, będzie stanowić ciężar, który będzie można utrzymać - ocenił były premier.

Marek Belka o inflacji w Polsce

Gość "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 mówił również o prognozach dotyczących inflacji . - Z jednej strony mamy inflację i to inflację, która może nam jeszcze trochę odbić ze względu na sytuację w budżecie, ze względu na bardzo dynamiczny wzrost kredytów, właściwie wszystkich kategorii kredytów. Ale z drugiej strony silny złoty niewątpliwie tę inflację trochę powściąga - zauważył Belka.

Były premier zwracał też uwagę, że "mamy w tej chwili ciekawe zjawisko". - Tak jak przez kilka lat myśmy importowali inflację, to teraz mamy import deflacji. Tu nie chodzi tylko o niskie ceny paliw kopalnych, ale także spadające ceny producenta u naszego partnera gospodarczego numer 1. W Niemczech obserwujemy znaczący spadek cen producenta, to się także przekłada na ceny producenta w Polsce - tłumaczył poseł do Parlamentu Europejskiego.