Decyzja miliardera Elona Muska o przemianowaniu Twittera na X może być skomplikowana prawnie. Okazuje się, że firmy takie jak Meta i Microsoft mają już pewne prawa własności intelektualnej do tej samej litery. - Istnieje 100 proc. szans, że Twitter zostanie przez kogoś pozwany – powiedział agencji Reuters prawnik do spraw znaków towarowych Josh Gerben.

Firma znana do tej pory jako Twitter, a od poniedziałku 24 lipca jako X, może w przyszłości zmierzyć się z problemami prawnymi w obronie prawa do własnej marki. To dlatego, że X jest powszechnie używany i stosowany w znakach towarowych.