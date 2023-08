Zmiana przepisów w sprawie faktur. Będzie nowy obowiązek

czytaj dalej

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o podwyższeniu świadczenia 500 plus do 800 złotych. Zmiana wysokości wypłacanej rodzicom kwoty nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Świadczenie 500 plus jest wypłacane od 2016 roku i od tego czasu nie było waloryzowane.