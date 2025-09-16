Nad Morzem Czerwonym powstanie luksusowy kurort
Ogromna inwestycja w nowy kurort nad Morzem Czerwonym. Budowa 12 luksusowych hoteli ma dać pracę nawet 170 tysiącom osób w budownictwie i hotelarstwie. Egipski rząd określił to jako największy projekt turystyczny wart 18,5 miliarda dolarów.
Na południe od popularnej Hurghady w Egipcie powstaje luksusowy kurort z dwunastoma ultraluksusowymi hotelami, pływającymi kabinami noclegowymi inspirowanymi Malediwami, 400-metrową plażą, sztucznymi lagunami, 500 sklepami i dziesiątkami restauracji. Rząd poinformował na swojej oficjalnej stronie internetowej, że koszt projektu, który ma przyciągnąć zamożnych turystów, wyniesie jak podaje Bloomberg 18,5 mld dolarów.
Marassi Red Sea - nowy kurort w Egipcie
Na inwestycję, noszącą nazwę Marassi Red Sea, przeznaczono ponad dziesięć kilometrów kwadratowych wybrzeża, zabudową którego zajmie się firma ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Premier Egiptu, Mostafa Madbouly, zapewnił pod koniec ubiegłego tygodnia, podczas podpisywania umowy z emiracką firmą, że przy budowie tego "gigantycznego projektu" pracę znajdzie od 150 tys. do 170 tys. osób. Natomiast po jego ukończeniu obsługą gości i utrzymaniem kurortu zajmować się będzie na stałe 25 tys. osób. Projekt powinien zostać ukończony w ciągu czterech lat.
Rząd w Kairze oszacował roczne korzyści z tej inwestycji dla egipskiej gospodarki na 85–170 mln euro. Ma ona przy okazji wzmocnić rolę lotniska w Hurghadzie oraz portu Safaga i przynieść dodatkowe dochody miejscowym rolnikom i firmom transportowym.
Projekt jest częścią egipskiej strategii, której celem jest przyciągnięcie 30 mln turystów rocznie do 2028 r.
Źródło: PAP, Bloomberg
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock