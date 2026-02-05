Logo TVN24
EBC zdecydowało. Jak zmienią się koszty pożyczek w strefie euro?

Europejski Bank Centralny EBC
Komisja Europejska zabiera się za platformę X Elona Muska
Źródło: Fakty TVN
Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego utrzymała stopy procentowe bez zmian. W komunikacie podano, że EBC nie ma z góry określonej ścieżki dla stóp procentowych.

Decyzja była zgodna z oczekiwaniami ankietowanych przez agencję Bloomberg. Podczas poprzednich czterech posiedzeń EBC pozostawił stopy proc. bez zmian. W tym cyklu łagodzenia polityki monetarnej stopa depozytowa została obniżona o 175 pb.

"Perspektywy pozostają niepewne"

"Rada Prezesów postanowiła dziś pozostawić trzy podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. Jej aktualna ocena ponownie potwierdza, że inflacja powinna się ustabilizować na docelowym poziomie 2 proc. w średnim okresie. Gospodarka zachowuje odporność w trudnym otoczeniu globalnym. Wzrostowi gospodarczemu sprzyjają: niskie bezrobocie, solidny stan bilansów sektora prywatnego, stopniowe uruchamianie wydatków publicznych na obronność i infrastrukturę oraz korzystne oddziaływanie wcześniejszych obniżek stóp procentowych. Jednocześnie perspektywy pozostają niepewne, zwłaszcza z powodu obecnej niepewności związanej z polityką handlową na świecie i istniejących napięć geopolitycznych" - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

"Stopy procentowe depozytu w banku centralnym, podstawowych operacji refinansujących i kredytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionych poziomach, odpowiednio: 2,00 proc., 2,15 proc. i 2,40 proc." - dodano.

EBC gotowy do reagowania

W komunikacie podano, że EBC nie ma z góry określonej ścieżki dla stóp procentowych.

"Rada Prezesów jest zdeterminowana w dążeniu do tego, by inflacja ustabilizowała się na docelowym poziomie 2 proc. w średnim okresie. Rada Prezesów będzie ustalać odpowiednie nastawienie polityki pieniężnej na podstawie danych i na bieżąco, z posiedzenia na posiedzenie. W szczególności decyzje Rady Prezesów dotyczące stóp procentowych będą uwzględniać jej ocenę perspektyw inflacji i odnośnych czynników ryzyka, w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, a także dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej. Rada Prezesów nie deklaruje z góry określonej ścieżki stóp" - dodano.

EBC podał, że jest gotów zareagować w przypadku zmiany warunków makro.

"Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie instrumenty w ramach swojego mandatu, by doprowadzić do ustabilizowania się inflacji na docelowym poziomie 2 proc. w średnim okresie i utrzymać płynną transmisję polityki pieniężnej. Ponadto dostępny jest instrument ochrony transmisji, który ma przeciwdziałać nieuzasadnionej, niekontrolowanej dynamice rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej we wszystkich krajach strefy euro, dzięki czemu Rada Prezesów może skuteczniej wypełniać swój mandat w zakresie utrzymania stabilności cen" – podano.

Reakcja euro

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro spada o 0,08 proc. wobec dolara do 1,1796. Rentowność 10-letnich bundów rośnie o 1 pb. do 2,86 proc.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 18-19 marca. Po posiedzeniu przedstawione zostaną najnowsze projekcje makroekonomiczne.

Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Yavuz Meyveci/Shutterstock

Europejski bank centralnyStopy procentoweStrefa euro
