Minister finansów ogłasza sukces. Jest kompromis w sprawie dyscypliny budżetowej

Ministrowie finansów Unii Europejskiej zgodzili się w środę na zmiany w unijnych regułach fiskalnych, dostosowując je do postpandemicznych realiów związanych z wysokim długiem publicznym i potrzebą ogromnych inwestycji publicznych w celu walki ze zmianami klimatycznymi. Nowy system redukcji deficytu i długu odda państwom członkowskim więcej samodzielności w polityce budżetowej.

Ministrowie finansów Unii Europejskiej zgodzili się w środę na najnowszą reformę reguł fiskalnych obowiązujących w UE od dwudziestu lat, dającą więcej czasu na redukcję długu publicznego i tworzącą zachęty do inwestycji publicznych nawet w okresie konsolidacji budżetu.

Reguły fiskalne Unii Europejskiej. Jest nowe porozumienie

Reforma zostaje wprowadzona po tym, jak programy odbudowy po pandemii przyczyniły się do zwiększenia się poziomów długu publicznego, podczas gdy kraje musiały także podjąć nowe wydatki na cele klimatyczne, polityki przemysłowe oraz bezpieczeństwa.

- Osiągnęliśmy obecnie dobre porozumienie w sprawie reguł fiskalnych UE – powiedziała holenderska minister finansów Sigrid Kaag. - To porozumienie przewiduje reguły fiskalne zachęcające do reform, zapewniające miejsce na inwestycje i dostosowane do konkretnej sytuacji danego państwa członkowskiego - wskazała.