Zmiany w handlu internetowym. Za brak informacji będą kary

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział złożenie przez jego ugrupowanie obywatelskiego projektu ustawy przeciw podwyżkom. - Można powiedzieć, że nasze rządy to Polska plus, a ich rządy to Polska minus, to Polska zabierania, "pieniędzy nie ma i nie będzie", to wszystko wraca. Chcemy się temu czynnie przeciwstawić i stąd ta inicjatywa - podkreślił były wicepremier.