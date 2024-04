Jedna z najbardziej niezwykłych kolekcji monet trafi na sprzedaż. Owiana mgłą tajemnicy, bowiem niewiele osób miało do niej dostęp, a potomkowie duńskiego przedsiębiorcy, który kolekcję stworzył, musieli czekać ponad 100 lat, by móc nią dysponować. Teraz mogą wzbogacić się o dziesiątki milionów dolarów.

Lars Emil Bruun był duńskim przedsiębiorcą, który zbił majątek na handlu masłem. Jego firma szybko się rozwijała i dokonała przejęć kilku konkurentów. Jednak to nie swoim talentem do biznesu zasłynął w rodzinnej Danii Bruun, tylko oddaniu swojemu hobby - numizmatyce.

Obecnie, jak wynika z danych domu aukcyjnego Stack's Bowers, który zajmie się sprzedażą zbioru w kilku aukcjach na przestrzeni najbliższych lat, kolekcja Brunna liczy sobie około 20 tys. obiektów i składa się z ok. 15 tys. monet, 4,6 tys. medali i żetonów, 330 banknotów oraz około 1800 książek, przy czym wiele jest wielotomowych. Według domu aukcyjnego to "najcenniejsza kolekcja światowych monet i medali, jaka kiedykolwiek trafiła na aukcję".

Kolekcja zamknięta na 100 lat

Kolekcja, chociaż prywatna, przez sto lat była przechowywana pod pieczą państwa, a dokładniej Królewskiej Kolekcji Monet i Medali (część duńskiego Muzeum Narodowego) jako jej rezerwa. Najpierw znalazła schronienie w murach zamku Frederiksborg, dawnej rezydencji królewskiej, zanim trafiła do Danmarks Nationalbank (duńskiego banku centralnego) w Kopenhadze. Dostęp do niej mieli tylko pracownicy instytucji oraz niekiedy historycy, gdy o to poprosili.

Niektórzy nie mogli się doczekać

Na przestrzeni stu lat przynajmniej raz doszło do próby podważenia testamentu. W 2017 roku w rozmowie z duńską telewizją TV2 Hans Henrik Bruun, prawnuk twórcy kolekcji, powiedział, że podjął ją jego ojciec, który swoje ostatnie lata spędził w wynajmowanym mieszkaniu, pracując jako taksówkarz i instruktor nauki jazdy. Mężczyzna próbował zmienić testament i sprzedać kolekcję państwu, ale nie udało mu się to i zmarł w 2009 roku. Wówczas stwierdzono też, że w 2017 r. żyło 12 potomków Larsa Emila Bruuna.

Obecnie potomkowie założyciela cennej kolekcji unikają mediów i udzielania komentarzy. Nie odpowiedzieli nawet na prośby amerykańskiego Bloomberga. Jak zauważa w rozmowie z portalem agencji prezydent domu aukcyjnego Brian Kendrella, który negocjował z rodziną prawa do sprzedaży, nie są oni majętni, a po wcześniejszej próbie podważenia testamentu obecni spadkobiercy wykazują postawę cierpliwą, na zasadzie "będzie co ma być".

Wycena kolekcji oparta jest na podstawie sumy ubezpieczenia o wartości 500 mln duńskich koron, co przekłada się na 72,5 mln dolarów. Kendrella zauważył w rozmowie z Bloombergiem, że zdarza się, że wycena na rzecz ubezpieczenia może być zawyżona, ale "w tym przypadku wszystko, co do tej pory zrobiliśmy (katalogowanie - przyp. red.) wskazuje na to, że jest całkiem rozsądna".