Najnowsze

Media: prokuratura bada, czy doradca prezydenta wykorzystał poufne informacje

Paweł Gruza
Giełda kryptowalut sponsorem PKOl. "Cała świta musiała pojechać do Monako"
Prokuratura bada podejrzenie o insider trading, czyli bezprawne wykorzystanie poufnych informacji do handlu akcjami, którego miał dopuścić się były wiceminister finansów za rządów PiS, Paweł Gruza - poinformował Business Insider. Gruza jest obecnie doradcą prezydenta Karola Nawrockiego.

Jak informuje Bartek Godusławski z Business Insider, Komisja Nadzoru Finansowego sprawdza sprawę nielegalnego wykorzystania informacji poufnych dotyczących popularnej spółki biotechnologicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KNF ma przypuszczać, że doszło do nieuprawnionego wycieku danych, które zostały wykorzystane do zawierania transakcji, czyli tzw. insider tradingu.

Miliardowy kontrakt firmy brata Szumowskiego

Głównym podejrzanym ma być Paweł Gruza. Za rządów PiS Gruza pełnił funkcję wiceministra skarbu, a następnie finansów, gdzie współtworzył system uszczelniania podatków i zasiadał w KNF. Karierę kontynuował jako wiceprezes KGHM, zarządzając zagranicznymi aktywami i sprzedażą surowców, po czym objął stanowisko wiceprezesa kierującego pracami zarządu banku PKO BP. Gruza jest doradcą prezydenta Karola Nawrockiego.

Paweł Gruza
Paweł Gruza
Źródło: Rafał Guz/PAP

Sprawa dotyczy firmy OncoArendi Therapeutics (obecnie Molecure) - firmy biotechnologicznej założonej przez Marcina Szumowskiego - brata byłego ministra zdrowia za rządów PiS.

Według ustaleń BI, KNF bada wyciek informacji o kontrakcie OncoArendi z belgijską firmą Galapagos, wartym 320 mln euro, czyli ok. 1,5 mld zł. Informację o umowie opublikowano 5 listopada 2020 roku o 22.10, czyli po zamknięciu sesji giełdowej. Przed ujawnieniem informacji akcje kosztowały 18,25 zł, jednak następnego dnia ich cena momentami przekraczała 70 zł.

Kontrakt z Galapagos był dla OncoArendi momentem zwrotnym, szczególnie po wcześniejszych doniesieniach o stratach i braku dofinansowania z NCBR. Według ustaleń KNF, na które powołuje się Business Insider, między lipcem a listopadem 2020 r. mogło dojść do przedwczesnego ujawnienia informacji o umowie.

"Prezes robi to bardzo sprytnie", "wie, że będzie grał na siebie"

"Prezes robi to bardzo sprytnie", "wie, że będzie grał na siebie"

Marcin Złotkowski
"Został skreślony" z listy Kaczyńskiego. Wokół "dużo niechęci"

"Został skreślony" z listy Kaczyńskiego. Wokół "dużo niechęci"

Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiSebastian Zakrzewski

400 tysięcy w jednej sesji

Jak opisuje Godusławski, podejrzenia KNF wzbudził nietypowy przebieg inwestycji Pawła Gruzy, który 5 listopada 2020 r., czyli tuż przed oficjalnym komunikatem o kontrakcie OncoArendi, kupił akcje firmy o wartości ok. 278 tys. zł, co stanowiło 40 proc. wolumenu całej sesji.

Po nagłym wzroście wyceny następnego dnia, ówczesny wiceprezes KGHM błyskawicznie upłynnił ponad 80 proc. posiadanych akcji. Według ustaleń KNF przekazanych prokuraturze, transakcja ta przyniosła mu ponad 400 tys. zł zysku, co stanowiło główną część jego dochodów giełdowych w tamtym roku.

KNF miał żądać wyjaśnień w sprawie podejrzanych transakcji Gruzy. Jego odpowiedź - złożona, kiedy był on już wiceprezesem PKO BP - miała nie usatysfakcjonować komisji.

"Urzędnicy oceniają, że wyjaśnienia ówczesnego szefa PKO BP były sprzeczne. Nadzór uważa, że inwestycja miała charakter nietypowy i wyróżniała się na tle innych jego aktywności na rachunku maklerskim" - pisze Bartek Godusławski z Business Insider.

KNF złożył pod koniec kwietnia 2023 roku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tej sprawie.

Warszawska prokuratura okręgowa potwierdziła wszczęcie śledztwa na wniosek KNF w sprawie złamania art. 180 i 181 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Pierwszy z przepisów dotyczy ujawnienia informacji poufnej, za co grozi kara do 2 mln zł grzywny lub 4 lat więzienia, natomiast drugi odnosi się do insider tradingu. Za bezprawne wykorzystanie informacji poufnych grożą jeszcze surowsze sankcje: grzywna do 5 mln zł oraz kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Działania służb nie przyniosły jednak dotąd ostatecznego rozwiązania sprawy.

Jak pisze BI, prokuratorzy od września 2024 r. czekają na opinię biegłego. "Postępowanie przygotowawcze dotyczące spółki OncoArendi Therapeutics (Molecure) pozostaje zawieszone" - w ten sposób na pytania portalu odpowiedział prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Spółka Molecure (dawniej OncoArendi) z kolei odpowiedziała, że wedle jej wiedzy, "nie toczy się żadne postępowanie pod kątem naruszenia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi" ani wobec samej spółki, ani wobec jej przedstawicieli. BI nie uzyskał odpowiedzi od Komisji Nadzoru Finansowego. Paweł Gruza nie odniósł się do pytań Business Insidera.

pc

Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: Business Insider

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz/PAP

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica