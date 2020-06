Dorastał tam jeden z najsłynniejszych gangsterów Ameryki. Dom wystawiono na sprzedaż

Dom, w której dorastał Al Capone, został wystawiony na sprzedaż. Znajduje się on na nowojorskim Brooklynie - dzielnicy, z którą wiążą się ważne wydarzenia z życia jednego z najsłynniejszych gangsterów w dziejach Ameryki.

Mieszkał tam z rodzicami

W tym wycenionym dziś na 2,9 mln dolarów domu Al Capone mieszkał z rodzicami, którzy byli emigrantami z Neapolu. Jego ojciec był fryzjerem, a matką szwaczką. Dom tętnił życiem, wszak Al miał aż ośmioro rodzeństwa. Sam przyszły gangster mieszkał w nim tylko kilka lat, gdy był nastolatkiem, ale nieruchomość należała do jego rodziny aż do lat 50., do śmierci jego matki.