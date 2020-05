Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nawet do końca roku szkolnego? Trwają prace w Sejmie

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma zostać przedłużony do 28 czerwca. Nad takimi przepisami pracuje obecnie Sejm. To dobra wiadomość dla rodziców, którzy nie mogą posłać dziecka do żłobka, przedszkola czy szkoły, bo placówka jest zamknięta z powodu epidemii - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.