Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla części rodziców

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów w czasie nauki zdalnej na przełomie grudnia i stycznia rodzice i opiekunowie mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on osobom, które opiekują się dzieckiem: do lat 8, do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności, do lat 18 z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub osobą do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.