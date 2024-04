We wtorek wystartowała nowa edycja programu DiscoverEU, w której można zdobyć ponad 35 tysięcy biletów na podróże pociągiem po Europie. Projekt skierowany jest do młodych Europejczyków w wieku 18 i 19 lat. Jak odebrać darmowe bilety na wakacyjne podróże po Europie?

Tegoroczna pula biletów przeznaczona jest dla osób urodzonych w okresie od lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006 r., co oznacza, że o bezpłatne przejazdy koleją będą mogły się starać osoby, które w najbliższe wakacje będą miały 18 lub 19 lat. Komisja Europejska oferuje młodym mieszkańcom UE i państw stowarzyszonych z programem Erasmus+, w tym Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji, 35,5 tys. bezpłatnych biletów kolejowych do wykorzystania w ciągu 30 dni w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 września 2025 r.