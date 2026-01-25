Logo TVN24
Najnowsze

Bojkotują produkty z USA. "Broń w wojnie handlowej"

ambasada usa kopenhaga protesty grenlandia - Stig Alenas shutterstock_2723419657
Trump: Grenlandia to jest nasze terytorium
Źródło: TVN24
W Danii przybywa osób, które bojkotują produkty z USA, co jest odpowiedzią na groźby amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa dotyczące przejęcia Grenlandii. Bojkot ułatwiają specjalne aplikacje służące do identyfikacji krajów pochodzenia towarów - donosi Bloomberg.

Prym wśród aplikacji wiedzie UdenUSA, co tłumaczy się jako "bez USA". Bloomberg napisał, że jednym z twórców narzędzia jest 21-letni Jonas Pipper, który nazwał aplikację "bronią w wojnie handlowej o konsumentów".

Bez "znaczącego" wpływu na eksport

Agencja podkreśliła, że choć powierzchnia Danii odpowiada 1/16 terytorium Teksasu, a jej ludność i potencjał gospodarczy są zbliżone do populacji i gospodarki stanu Maryland, to jednak duńskie społeczeństwo "nie zamierza znacząco wpływać na eksport USA".

Według Bloomberga zarówno UdenUSA, zwana też NonUSA, jak i podobne narzędzie o nazwie Made O Meter, są popularne zarówno wśród sympatyków socjalistycznego rządu Danii, jak i w szeregach zwolenników radykalnej prawicowej Duńskiej Partii Ludowej. Agencja przypomniała, że w przeszłości ugrupowanie to dążyło do zacieśnienia więzi z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Zbywanie amerykańskich obligacji

Bloomberg przywołał też decyzję duńskiego funduszu emerytalnego AkademikerPension, który we wtorek poinformował o wycofaniu się z całości posiadanych obligacji rządowych USA. Agencja przyznała, że łączna sprzedaż aktywów opiewała na stosunkowo niewielką kwotę 100 mln dolarów, ale – jak podkreśliła – wymowa tej decyzji i jej symbolika zwróciły uwagę całego świata. Według agencji świadczy o tym wzrost rentowności amerykańskich papierów dłużnych. Decyzja duńskiego funduszu wywołała też reakcję prezydenta USA, który zagroził "poważnym odwetem" każdemu, kto pozbywa się amerykańskich aktywów w odpowiedzi na politykę Waszyngtonu.

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego, które w mijającym tygodniu odbyło się w Davos w Szwajcarii, minister finansów USA Scott Bessent odrzucił sugestie, by Europa mogła zbiorowo przyjąć strategię UdenUSA na rynkach finansowych. Odnosząc się do decyzji AkademikerPension powiedział, że "inwestycje Danii w obligacje skarbowe USA, podobnie jak sama Dania, są nieistotne".

Europa wstawia się za Danią

Napięcie na linii Waszyngton – Kopenhaga znacząco wzrosło w związku z ponawianymi przez Trumpa deklaracjami o potrzebie przejęcia przez USA Grenlandii, która ma status duńskiego terytorium autonomicznego. Kilka państw Europy zapowiedziało, że wyśle na wyspę niewielkie oddziały swoich wojsk, co z kolei spotkało się z groźbą nałożenia przez USA dodatkowych ceł na import z tych krajów.

Podczas forum w Davos Trump zapewnił, że Waszyngton nie będzie się starał siłowo przejąć Grenlandii i odwołał nałożenie dodatkowych taryf. Władze Danii, a także kierownictwo UE zapowiedziały wzrost inwestycji na Grenlandii oraz działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa wyspy.

Autorka/Autor: skib/ToL

Źródło: PAP, Bloomberg

Źródło zdjęcia głównego: Stig Alenas / Shutterstock

TAGI:
GrenlandiaDaniaUSADonald Trump
