Czy cmentarze będą zamknięte 1 listopada? Premier odpowiada

Decyzję zostawiamy na przyszły tydzień - powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do pytania o ewentualne zamknięcie cmentarzy 1 listopada. Szef rządu zaapelował jednocześnie o rozłożenie odwiedzin grobów na kilka dni.

- Będziemy widzieli wówczas (w przyszłym tygodniu), jak wygląda krzywa przyrostu zakażeń i decyzja będzie wtedy ostatecznie podjęta, co do ewentualnych ograniczeń i zasad - wyjaśnił premier.

- Jednak już teraz chcę, w ślad za bardzo wieloma osobami, które apelują o pozostawanie w domu 1 listopada, powtórzyć ten apel. Jeżeli można prosić, to zachęcam do odwiedzenia grobów bliskich parę dni wcześniej, kilka dni później, zostawić to na kilka tygodni później - zaapelował szef polskiego rządu.