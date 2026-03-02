Podejrzany obiekt nad lotniskiem. Władze zarządziły ewakuację

Bosacki o celach USA w Iranie: numer jeden to całkowite powstrzymanie programu nuklearnego

Tuż po południu w bazie ponownie rozległy się syreny alarmowe - podała lokalna telewizja CyBC.

Lotnisko położone jest około 60 km od bazy brytyjskich sił powietrznych (RAF) Akrotiri, która została zaatakowana nocą przez irańskiego drona.

Uszkodzona brytyjska baza

Baza brytyjskich sił powietrznych w Akrotiri została zaatakowana w nocy z niedzieli na poniedziałek przez drona, który wyrządził niewielkie szkody. Władze cypryjskie przekazały, że dokładne pochodzenie bezzałogowego statku powietrznego jest obecnie weryfikowane, ale potwierdzono, że Republika Cypru nie była celem ataku.

Cypr sprawuje w tym półroczu przewodnictwo w Radzie UE. W związku z tym na poniedziałek w Nikozji zaplanowane było nieformalne spotkanie Rady UE ds. Ogólnych, w ramach której obradują ministrowie państw członkowskich zajmujący się sprawami europejskimi. W spotkaniu mieli wziąć udział także reprezentanci krajów kandydujących do UE oraz Wielkiej Brytanii. Ministrowie mieli omówić kwestie związane z rozszerzeniem Wspólnoty oraz nowym unijnym budżetem.

Od soboty trwa wojna pomiędzy Iranem a Izraelem i USA, ucierpiały m.in. lotniska na Bliskim Wschodzie.

