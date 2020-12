CD Projekt zapowiada pierwsze poprawki już w grudniu

CD Projekt poinformował na Twitterze Cyberpunka 2077, że będzie oferował zwroty kosztów dla graczy konsolowych. Spółka zapowiedziała wydanie dwóch dużych poprawek do gry - pierwszej w styczniu, a drugiej w lutym 2021 r. Akcje spółki traciły na zakończenie sesji ponad 7,6 procent, choć w pierwszych minutach handlu kurs spadał nawet o 25 procent.

W poniedziałkowym komunikacie podano, że obserwowane przez graczy błędy zostaną naprawione, pierwsza runda aktualizacji została już wydana, a kolejna zostanie wydana w ciągu siedmiu dni.

"Będziemy wydawać aktualizacje jak tylko będą gotowe nowe poprawki. Po świętach będziemy kontynuować prace - wydamy dwa duże patche, z których pierwszy ukaże się w styczniu, a drugi w lutym. To powinno naprawić najbardziej znaczące błędy, z którymi mają do czynienia grający na konsolach ostatniej generacji" - napisano.

W piątek wieczorem portal Metacritic odblokował użytkownikom możliwość oceny nowej gry CD Projektu, której premiera miała miejsce w czwartek. Średnia ocen gry Cyberpunk 2077 na portalu Metacritic dla wersji gry na Sony PlayStation 4 wynosi 2,8 pkt., a wersji na Microsoft Xbox One to 3,7 pkt., w dziesięciostopniowej skali. Lepsze oceny są w przypadku wersji na komputery - 6,8.

"Zawsze zależy nam na tym, aby osoby, które kupują nasze gry, były zadowolone. Będziemy szczęśliwi, jeżeli zdecydujecie się dać nam szansę, jednak w przypadku gdy (...) nie chcecie czekać na aktualizacje, możecie wybrać zwrot. W przypadku wersji cyfrowych użyjcie w tym celu systemu do zwrotów PSN lub Xbox. W przypadku gry zakupionej w pudełku zwróćcie ją w miejscu dokonania zakupu. Jeżeli nie będzie to możliwe, proszę, skontaktujcie się z nami pod adresem helpmerefound@cdprojektred.com. Zrobimy wszystko, aby wam pomóc. Poczynając od dzisiaj, możesz skontaktować się z nami przez tydzień do 21 grudnia 2020 roku" – czytamy w komunikacie.

Przyznanie do błędów

Zarząd przyznał, że studio błędnie oceniło skalę problemów na PlayStation 4 i Xbox One. Prace nad poprawkami trwały do ostatniej chwili, dlatego nie wysłano konsolowych edycji do recenzentów.

- Planujemy sprawić, by gra (w wersji na konsole poprzedniej generacji - red.) była dużo lepsza, wiele z poprawek pojawi się w grudniu, a następnie w styczniu i lutym, kiedy poprawki będą jeszcze bardziej istotne. To będzie dobra, grywalna gra, bez błędów wizualnych, która nie będzie się wyłączać. Jeżeli ktoś oczekuje jednak, że gra będzie wyglądała tak dobrze jak na nowej generacji konsol - tak się nie stanie - powiedział Michał Nowakowski, członek zarządu, podczas telekonferencji.

- Po trzech opóźnieniach premiery, zarząd był zbyt skupiony na wydaniu gry. Źle oceniliśmy skalę i złożoność problemów. Zignorowaliśmy sygnały mówiące, że potrzeba więcej czasu, by przygotować grę na podstawową wersję poprzedniej generacji konsol. To był błąd i zachowanie wbrew naszej filozofii prowadzenia biznesu - powiedział prezes Adam Kiciński.

Na zamknięciu CD Projekt zniżkował o 7,6 proc. do 296,1 zł, przy obrotach niemal 1,5 mld zł. W pierwszych minutach handlu kurs spadał nawet o 25 proc. do 240 zł. W ciągu dnia stopniowo odrabiał spadki, by w połowie dnia stabilizować się około 10 proc. pod kreską. Pod koniec dnia, gdy zakończyła się konferencja spółki, spadki ponownie przybrały na sile, jednak na fixingu zostały częściowo zredukowane.

Notowania CD Projekt stooq.pl

WIG20

Choć w połowie poniedziałkowych notowań WIG20 zdołał wyjść nad kreskę, to na koniec dnia ponownie przeważyły spadki. CD Projekt nadal ciąży indeksowi największych firm.

- Poniedziałkowe notowania na GPW rozpoczęły się w dość nerwowej atmosferze, za sprawą taniejących o ponad 20 procent akcji CD Projektu. Kurs producenta "Cyberpunka" mocno zniżkował tuż po otwarciu notowań, zapewne w reakcji na negatywne oceny gry na portalu Metacritic. Inwestorzy zaczęli dyskontować niższą sprzedaż gry z uwagi na jej jakość na starszych konsolach. Później kurs przystąpił jednak do odrabiania strat - powiedział PAP Biznes analityk DM Banku BPS Artur Wizner.

Analityk zwrócił uwagę na komunikat spółki o oferowaniu zwrotu kosztów za grę Cyberpunk 2077 dla graczy konsolowych. Zwrotów może być stosunkowo niewiele, gdyż spółka zapowiedziała aktualizacje gry w najbliższych miesiącach. Gra jest na tyle dobra na PC, żeby poziom około 300 złotych za akcję uzasadnić - powiedział.

- Kolejny dzień z rzędu walorom CD Projektu towarzyszył najwyższy obrót wśród spółek na GPW, przekraczający 1 mld zł. Gdyby nie kłopoty CD Projektu, który posiada dość sporą, ponad 8-procentową wagę w WIG20, indeks zapewne kontynuowałby trend wzrostowy w kierunku 2.100 punktów - ocenił.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji WIG20 stracił 0,6 proc. do 1.939,07 pkt., WIG zniżkował o 0,63 proc. do 55.150,21 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,13 proc. do 3.729,55 pkt., a sWIG80 stracił 0,69 proc. do 15.318,26 pkt.

Zmiany w premiach

Gra Cyberpunk 2077 miała premierę w czwartek, 11 grudnia. Jeszcze w przedsprzedaży gracze zakupili ponad 8 milionów kopii. Tego samego dnia spółka poinformowała, że należności z przedsprzedaży Cyberpunk 2077 przewyższyły nakłady związane z jej produkcją i promocją. Na początku listopada DM BOŚ szacował łączny budżet Cyberpunka 2077 na 1,2 mld zł. To jedna z najdroższych gier w historii.

Według Bloomberga zarząd firmy CD Projekt wziął odpowiedzialność za błędy w niedawno wydanej grze Cyberpunk 2077 i zapowiedział w korespondencji do pracowników, że bez względu na oceny graczy czy krytyków pracownicy otrzymają premie. Wcześniej firma miała wypłacić bonusy po przeanalizowaniu recenzji gry.

"Wcześniej nasz system premiowy skupiał się na recenzji gry i dacie premiery, ale po wzięciu pod uwagę okoliczności uznaliśmy, że nie byłoby to sprawiedliwe. Nie doceniliśmy, jak czasochłonne i skomplikowane jest to i zrobiliście wszystko, by dostarczyć też ambitną, wyjątkową grę" - miał napisać w mailu, do którego dotarł Bloomberg, Adam Badowski, szef studia CD Projekt.

W ubiegłym tygodniu kurs spółki CD Projekt spadł o 27,65 procent i wrócił do poziomów z początku kwietnia.

Spółka CD Projekt należy do indeksu WIG20, skupiającego 20 największych spółek z warszawskiego parkietu. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowani są też inni producenci gier komputerowych, w tym 11 bit studios, Playway, CI Games czy Ten Square Games.

Cyberpunk 2077

Gra Cyberpunk 2077 wyprodukowana została przez polskie studio CD Projekt. Produkt warszawskiej firmy, znanej dotąd głównie z serii gier opartych na cyklu powieści o Wiedźminie, był uznawany przez krytyków za najbardziej oczekiwaną grę roku.

Gra nawiązuje do fabularnej gry karcianej z 1988 roku o tym samym tytule oraz gatunków powieści science fiction Williama Gibsona, przedstawiających hiperkapitalistyczną i anarchiczną wizję przyszłości. W produkcję programu zaangażowano aktora Keanu Reevesa, który gra głównego bohatera z oryginalnej gry, rockmana terrorystę Johnny'ego Silverhanda.

Autor:mp/dap

Źródło: PAP, tvn24.pl