Kłopoty szwajcarskiego banku, potężne spadki na giełdzie. "Rośnie ryzyko upadłości"

Akcje europejskich banków gwałtownie zniżkują w środę, a Credit Suisse spadł do nowego minimum. Ma to związek z ponownymi obawami inwestorów dotyczącymi napięć w sektorze, wywołanych nagłym upadkiem Silicon Valley Bank.

Kłopoty Credit Suisse

Samcik o Credit Suisse: bank w bardzo trudnej sytuacji

Maciej Samcik, autor bloga "Subiektywnie o finansach" odniósł się do sytuacji Credit Suisse na antenie TVN24. Wyjaśnił, że "inwestorzy zaczęli się obawiać, że to co się stało w Ameryce może, nie bezpośrednio, ale jednak, uderzyć w europejski rynek bankowy, a szczególnie w te najsłabsze banki".

W jego ocenie "obawy o europejskie banki mogą wpływać na to, że kapitał zaczyna odpływać z Europy do Ameryki" - Widać bardzo mocno osłabiające się euro do dolara. To właśnie oznacza, że kapitał odpływa z Europy do Ameryki - podsumował.