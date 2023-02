Co z podatkiem od zbiórek? Senat odrzucił ustawę dotyczącą zmian w podatku od spadków i darowizn

Senat opowiedział się w środę za odrzuceniem w całości ustawy deregulacyjnej, która zakłada zmiany w podatku od spadków i darowizn. Rozwiązania wprowadzają też limity dla darowizn otrzymanych od wielu osób. Zagroziłyby one zbiórkom publicznym na cele charytatywne. Teraz decyzję w sprawie ustawy podejmie Sejm.

Sejm pod koniec stycznia wprowadził zmiany w podatku od spadków i darowizn. Rozwiązania wywołały falę kontrowersji, zwłaszcza wprowadzenie limitów dla darowizn otrzymanych od wielu osób. Dzisiaj takich ograniczeń nie ma. Jeśli przepisy przyjęte przez izbę niższą wejdą w życie, to zagrożone będą między innymi zrzutki ogłaszane w celu sfinansowania kosztownych terapii dla chorych.

Podatek od zbiórek uderzy w potrzebujących

W środowy wieczór senatorowie rozpatrzyli trzy wnioski, w tym o wprowadzenie poprawek w zakresie podatku. Senat ostatecznie przychylił się do wniosku połączonych komisji i zdecydował o odrzuceniu ustawy w całości. Wniosek o odrzucenie ustawy, zaakceptowany w środę przez senackie komisje, złożył podczas debaty na posiedzeniu plenarnym Senatu Adam Szejnfeld (KO).

W takiej sytuacji ustawa z podatkiem od zbiórek zostanie przekazana ponownie posłom z zaznaczeniem, że Senat nie wyraża na nią zgody. Ostateczna decyzja należy bowiem do Sejmu, ale posłowie mają dwie drogi. Albo odrzucą bezwzględną większością głosów senacką lub wyrzucą całą ustawę deregulacyjną do kosza. Na tym etapie nie mogą bowiem już wprowadzać merytorycznych zmian w ustawach.

Kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn

Ustawa podnosi także kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. W rezultacie zwolnione będzie z podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości przekraczającej w okresie 5 lat kwotę 36 120 zł od jednej osoby lub 108 360 zł od kilku osób - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej. Z kolei w przypadku nabywcy zaliczonego do II grupy podatkowej, opodatkowaniu podlegać będzie nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości 27 090 zł od jednej osoby oraz 81 270 zł w przypadku nabycia od kilku osób. Jeśli nabywca jest zaliczony do III grupy podatkowej, wtedy limity wyniosą 18 060 zł od jednej osoby oraz 54 180 zł od wielu osób. Okresy 5-letnie, które brane są pod uwagę, liczone będą od 1 lipca 2023 r.