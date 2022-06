Potężna awaria Cloudflare. Nie działa wiele popularnych stron

We wtorek doszło do gigantycznej awarii w systemie Cloudflare, który obsługuje między innymi Google i wiele innych popularnych stron. Użytkownicy narzekają na działanie takich serwisów jak Discord, Coinbase, Omegle, DoorDash, Crunchyroll, NordVPN i Feedly, a gracze nie mogą grać w League of Legends czy Fortnite.