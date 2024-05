W Kazachstanie w pierwszym kwartale 2024 r. wartość obrotów handlowych z Chinami wyniosła 6,3 mld dol., co stanowi 20 proc. handlu zagranicznego tego państwa, i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 6 proc. Są to dane strony kazachstańskiej; Chińczycy poinformowali bowiem - a analitycy portalu uważają dane Pekinu za bardziej wiarygodne niż te z Astany - że obroty handlowe między Chinami a Kazachstanem w pierwszym kwartale tego roku wyniosły 9,5 mld dol., podczas gdy między Astaną a Moskwą 5,6 mld dol., co stanowi spadek o 9 proc. rok do roku.