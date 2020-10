Druga największa elektrownia fotowoltaiczna na świecie rozpoczęła działalność

Otwarcie elektrowni zbiega się w czasie z deklaracją prezydenta ChRL Xi Jinpinga, który w ubiegłym tygodniu zadeklarował, iż Chiny staną się wolne od węgla do 2060 roku.

Nowa elektrownia

Elektrownia fotowoltaiczna, która ruszyła w Qinghai, pozostaje nieco w tyle pod względem wydajności w generowaniu mocy za indyjskim parkiem solarnym Bhadla, zdolnym do generowania 2,245 GW. Do tej pory największą działającą w Chinach elektrownią fotowoltaiczną pozostawał park solarny na pustyni Tengger, który mógł generować 1,54 GW. Dla porównania największa elektrownia fotowoltaiczna w USA pozwala na generowanie jedynie 579 MW (0,579 GW).

Nowa chińska elektrownia wyposażona jest w infrastrukturę pozwalającą na magazynowanie wygenerowanej energii o pojemności 202,86 MWh. Budowa całego projektu została sfinalizowana we wrześniu i trwała zaledwie cztery miesiące. Inwestycję zrealizowano we współpracy chińskiej firmy Sungrow i należącego do państwa przedsiębiorstwa energetycznego Huanghe Hydropower Development.