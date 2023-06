Chiński gigant e-handlu będzie miał nowego prezesa

Grupa Alibaba, znana w Polsce głównie za sprawą e-handlu, będzie miała nowego prezesa. Zostaniem nim Eddie Yongming Wu, który do tej pory był prezesem pomniejszych spółek Taobao i Tmall Group. Dotychczasowy prezes, Daniel Zhang, ustąpi i skupi się na jednostce poświęconej technologii chmury. Te przetasowania to kolejne kroki ku podziałowi giganta na sześć mniejszych firm.

- Wyznaczenie Daniela, aby skupił się na prowadzeniu chmury, jest naprawdę wyrazem pewności siebie i zaufania do niego, aby wziął najcenniejszy biznes i poprowadził go we właściwy sposób, biorąc pod uwagę erę generatywnej sztucznej inteligencji (AI) – powiedział w rozmowie z agencją Reuters Brian Wong, były pracownik Alibaba i autor książki "The Tao of Alibaba". - Pomysł lub oczekiwanie, że jedna osoba mogłaby zarządzać chmurą, klejnotem koronnym firmy, a jednocześnie zarządzać całą Grupą Alibaba, jest nieuzasadnionym oczekiwaniem - dodał.