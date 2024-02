W mieście powstało 3 tys. km specjalnych dróg dla aut bez kierowców

Chińska metropolia Wuhan "wyrasta na kluczowe centrum" testowania pojazdów autonomicznych. Jak podają media, do końca ubiegłego roku w mieście otwarto ponad trzy tysiące kilometrów tras dla samochodów, które jeżdżą bez kierowców. "Financial Times" sprawdził, jak wygląda nadzór nad tymi pojazdami.

Pojazdy autonomiczne w Chinach

Cytowany przez "FT" Ya-Qin Zhang, dyrektor Instytutu Badań nad Przemysłem Sztucznej Inteligencji na Uniwersytecie Tsinghua w Pekinie uważa, że projekt powinien zostać rozszerzony na całe miasto. Miałoby to umożliwić pojazdom "naukę radzenia sobie ze wszystkimi zagrożeniami związanymi z jazdą po mieście". - Jeśli samochód (autonomiczny - red.) może jeździć po Wuhanie, jestem pewien, że poradzi sobie w każdym innym mieście na świecie - ocenił Zhang. Jednocześnie przyznał, że rząd Chin "pozostanie bardzo ostrożny" w wykorzystaniu pojazdów autonomicznych, "dopóki nie będzie miał pewności", że są one bezpieczne. - Chodzi o życie ludzkie. To rozwiązanie musi działać 10 razy bezpieczniej niż ludzie za kierownicą, aby mogło zostać wdrożone na dużą skalę - podkreślił.

Autonomiczne pojazdy a napięcia na linii USA-Chiny

Z przytoczonych przez "Financial Timesa" danych wynika, że od 2013 roku do września 2023 roku pojazdy autonomiczne w Chinach przejechały łącznie 70 mln km - to wynik porównywalny z USA. "FT" zauważa, że rozwój branży następuje w okresie "napiętych stosunków" między USA a Chinami oraz wzrostu utrudnień w handlu pomiędzy tymi krajami, w tym szeroko zakrojonych kontroli sprzedaży amerykańskich technologii do Chin. "Grozi to zdławieniem chińskich grup technologicznych, w tym Baidu, które nadal są uzależnione od amerykańskich chipów komputerowych" - podkreśla "FT".