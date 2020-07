Złoto najdroższe od prawie dziesięciu lat

Cena złota jest najwyższa od prawie dziewięciu lat, a uncja srebra pierwszy raz od czterech lat przebiła poziom 20 dolarów. Metale szlachetne zyskują dzięki łagodnej polityce banków centralnych oraz niepewności co do tempa wzrostu gospodarczego na świecie - ocenili eksperci TMS Brokers.

W piątek cena złota wynosiła nawet 1904 dolary za uncję. To poziom niewidziany od 2011 roku.

- Inwestorzy szukają bezpiecznej przystani, a złoto od lat doskonale spełnia taką rolę. Takie środowisko daje cenie złota przestrzeń do dalszych wzrostów i zdobywania kolejnych szczytów - powiedział Bartosz Sawicki, kierownik Departamentu Analiz TMS Brokers.

Trend wzrostowy

Według brokerów z TMS notowania złota od dłuższego czasu poruszają się "w niezaprzeczalnym trendzie wzrostowym". Dynamika wzrostów cen tego metalu to efekt realnie ujemnych stóp procentowych oraz zaawansowanej fazy cyklu koniunkturalnego, która budziła obawy inwestorów o nadejście recesji.

- Za dalszymi wzrostami metalu z pewnością stoi luźna polityka monetarna Rezerwy Federalnej oraz pomoc fiskalna rządu. To wszystko spowodowało, że deficyt budżetowy USA w tym roku może być dwukrotnie wyższy niż podczas kryzysu w latach 2008-2009 - uważa Łukasz Zembik, ekspert rynku OTC w TMS Brokers.

Rynek srebra

Eksperci wskazują, że równie ciekawie wygląda sytuacja na rynku srebra - jego notowania osiągnęły we wtorek najwyższy poziom od sierpnia 2016 r. i cały czas rosną. "Od dołka z marca kurs wzrósł prawie 77 proc." - zwrócili uwagę brokerzy z TMS.

- Szacuje się, że w 2020 r. podaż tego surowca może spaść o ok. 4 proc i wyniesie lekko ponad 978 miliona uncji. To w głównej mierze efekt utrudnień w działalności kopalń w czasie pandemii COVID-19 - wskazał Zembik.

- Zapotrzebowanie ze strony sektora fotowoltaiki będzie prawdopodobnie niższe w bieżącym roku, ale długofalowa popularność paneli słonecznych i pojazdów elektrycznych, do których wykorzystywane jest srebro powinna cały czas generować zapotrzebowanie na metal - dodał.

- Na rynkach mamy do czynienia z niecodzienną sytuacją, kiedy to rekordowym cenom metali szlachetnych towarzyszą rekordowe poziomy indeksów giełdowych - powiedział Sawicki. - Z rynku wyjawia się obraz troski o przyszłość i zabezpieczania się, przy jednoczesnym nie odpuszczaniu giełdowych okazji do zarobków - dodał.