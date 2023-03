Ceny warzyw w Europie szaleją. "Staliśmy się niejako zakładnikami tych dwóch krajów"

Czy warzyw w Polsce zabraknie?

Andrzej Gartner zapytany o to, czy warzyw może w Polsce zabraknąć zauważył, że mówimy teraz o warzywach ciepłolubnych, do produkcji których potrzeba dużo energii, światła i ciepła, by uprawiać je w naszym klimacie.

- W związku z tym tam, gdzie jest teraz cieplej jest to tańsza uprawa. Do tej pory wspomagała ona rynek polski. Jednak teraz mamy taką sytuację, przed którą producenci - i pomidora, i papryki i ogórka ostrzegali jeszcze jesienią. Ze względu na potężne wzrosty kosztów te nasadzenia są nieco opóźnione. Wszyscy czekają aż będzie trochę cieplej i trochę jaśniej - stwierdził.

Złe nastroje wśród rolników

- Tak to wygląda dzisiaj, ze koszty są niepewne. Nie wiemy tez, czy klient będzie chciał ten droższy produkt kupić - powiedział Myziak. Producent powiedział, że ceny papryki powinny niedługo spaść, ale to nie koniec problemów. Ceny polskich warzyw gruntowych, jak cebula czy marchew, "mogą też podejść w górę".

Andrzeja Gantner uspokajał, że nie boi się, że w Polsce zabraknie pomidorów. - Prędzej, że po takich cenach konsumenci przestaną kupować. To może prowadzić do likwidacji upraw i w efekcie Polska, z czołowego producenta warzyw, może stać się ich importerem - podkreślił.

Obydwaj rozmówcy zauważają, że ceny w polskim sezonie nie powinny wystrzelić, jednak nie ma co się łudzić, że będą na podobnym poziomie, co rok temu. - Im bliżej lata, tym te ceny będą niższe, ale nie tak jak w zeszłym roku. Spodziewam się ich podwyżki na poziomie 30-40 proc. - dodał Andrzej Gantner.

Projektem, o którym mówi Andrzej Gantner jest projekt ustawy powołującej Fundusz Ochrony Rolnictwa (FOR). W teorii ma on chronić rolników przed nieuczciwymi płatnikami - np. gdy ogłosi on upadłość i nie zapłaci za wcześniej dostarczone produkty. Do Funduszu mają trafiać składki od podmiotów skupujących, przechowujących lub przetwarzających produkty rolne. Ustalono je na 0,25 proc. ceny netto towarów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacuje, że oznacza to wzrost cen żywności o 0,06 proc. Jednak zdaniem producentów podwyżka będzie znacznie wyższa, bo do tego dojdą koszty administracyjne.