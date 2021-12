Statki z gazem płyną do Europy. Ceny spadają

Przez Atlantyk przeprawia się coraz więcej statków z amerykańskim gazem dla krajów regionu - informują maklerzy. W drodze ma być 15 jednostek, a dodatkowe 11 gazowców z LNG nie podało jeszcze miejsca docelowego, ale wydaje się, że one również są w drodze do Europy. Holenderskie kontrakty na gaz spadały w piątek o 20 proc. do 105,88 euro za megawatogodzinę, po osiągnięciu na początku tego tygodnia nowych rekordowych poziomów.

15 statków ze skroplonym gazem ziemnym zadeklarowało do czwartku jako miejsce docelowe porty w Europie, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Gibraltarze i Malcie.

Statki z gazem płyną do Europy

Dodatkowe 11 gazowców z LNG nie podało jeszcze miejsca docelowego, ale wydaje się, że one również są w drodze do Europy.

W Europie w ostatnich dniach nasiliła się kolejna fala kryzysu energetycznego po wstrzymaniu pracy przez kilka reaktorów atomowych we Francji, spadku przepływów gazu z Rosji i niskiej produkcji energii wiatrowej w Niemczech, co pogorszyło niedobór energii. Zmusza to kraje w regionie do spalania większej ilości węgla, aby utrzymać światło i ciepło w domach.

Europejskie magazyny gazu są obecnie wypełnione w mniej niż 58 procentach.

Mniej rosyjskiego gazu

Dostawy LNG to nadzieja dla europejskiego rynku energetycznego. Do tej pory oczekiwano zwiększonych dostaw z Rosji i zmniejszenia presji na podwyżki cen. Kreml wykorzystywał jednak to jako pretekst do naciskania na certyfikację spornego gazociągu Nord Stream 2.

Sprzeciwiają się temu Stany Zjednoczone, a zwłaszcza kilka państwa Europy Wschodniej - w tym przede wszystkim Polska, które twierdzą, że gazociąg jeszcze bardziej uzależni UE od rosyjskiego gazu, który już teraz zaspokaja 35 procent zapotrzebowania Wspólnoty na gaz.

Ukończony jesienią gazociąg z Rosji do Niemiec wciąż czeka na zgodę organów regulacyjnych Berlina i Brukseli.

- Dodatkowe dostawy gazu na europejski rynek gazu z pewnością obniżyłyby cenę na giełdzie – cytuje prezydenta Rosji Władimira Putina agencja informacyjna RIA.

Ograniczone dostawy gazociągiem jamalskim

Kolejną kwestią są dostawy gazu przez gazociąg Jamał-Europa. Według danych niemieckiego operatora sieci Gascade dostawy rosyjskiego gazu do Niemiec gazociągiem jamalskim zostały wstrzymane we wtorek, po czym gaz zaczął być kierowany na wschód.

Przepływ gazu na zachód malał od ubiegłej soboty, przez co europejskie ceny SPOT gazu osiągnęły rekordowe poziomy.

Autor:/ams

Źródło: PAP, Reuters