Premier: nie mamy wpływu na cenę, ponieważ tego gazu, który potrzebujemy, produkujemy sami za mało

Polskie zapotrzebowanie na gaz

Przypomniał, że po to, by gospodarstwa domowe nie płaciły aż tak dużo, przedłużono tzw. ochronę taryfową. Zgodnie z uchwaloną w piątek ustawą do końca 2027 r. przedłużony zostanie obowiązek zatwierdzania przez Prezesa URE taryf na sprzedaż gazu do odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego.