Firmy mają zapłacić mniej za gaz. Jest kolejna decyzja PGNiG

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny wprowadziła kolejną obniżkę cen gazu dla odbiorców biznesowych. Tym razem o 10 procent. W efekcie odbiorcy mają zapłacić o 35 procent mniej w stosunku do cennika z początku roku. Obniżka będzie obowiązywać do 31 marca 2022 roku.

Ceny gazu 2022 - PGNiG obniża ceny

PGNiG Obrót Detaliczny to największy sprzedawca detaliczny gazu. Obniżka o 35 proc. ma obowiązywać do 31 marca. "Obniżka obowiązuje w okresie od 14 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r., jednak nie dłużej niż do zmiany Cennika lub zastąpienia go nowym cennikiem" - czytamy na stronie spółki.