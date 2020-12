Prawie 30 milionów złotych na pensje w CPK. "My zatrudniamy wręcz za mało ludzi"

Prawie 30 milionów złotych wydała w tym roku na pensje spółka Centralny Port Komunikacyjny, która ma zbudować megalotnisko pod Warszawą - informuje Onet. W ciągu 11 miesięcy zatrudnienie wzrosło ponad 2,5-krotnie. - My zatrudniamy wręcz za mało ludzi - powiedział prezes CPK Mikołaj Wild w rozmowie z portalem.

Potrzebni eksperci

Do danych podanych przez Ministerstwo Infrastruktury odniosła się sama spółka. "W związku z postępami w planowaniu i realizacji inwestycji lotniskowych i kolejowych rzeczywiście zwiększyliśmy zatrudnienie. Nie da się zaplanować, zaprojektować i wybudować portu przesiadkowego i sieci prawie 1800 km nowych linii kolejowych, nie zatrudniając ekspertów, inżynierów, informatyków, prawników itd." - podkreśliło CPK w stanowisku przesłanym TVN24 Biznes.

"Na koniec czerwca br. w porównaniu z grudniem ub. roku liczba pracowników wzrosła, co jest w pełni zrozumiałe w sytuacji planowania wielkich inwestycji, ale średnie wynagrodzenie w spółce CPK spadło" - zaznaczyła spółka.

Wzrost zatrudnienia

Jak poinformował w sobotę Onet, liczba osób zatrudnionych w CPK na umowę o pracę wynosi 258 (stan na 30 listopada). To 2,5 krotny wzrost w porównaniu z rokiem 2019, kiedy spółka zatrudniała 99 osób.

"Wraz z kolejnymi przyjmowanymi do pracy ludźmi rosną wydatki na wynagrodzenia w tej państwowej firmie. W zeszłym roku CPK wydała na ten cel 12,2 mln zł. Do grudnia 2020 roku już ponad 27 milionów. Wliczając w to także koszty związane z wypłatami dla osób na umowach cywilno-prawnych (ponad 2,7 miliona zł) wychodzi kwota prawie 30 milionów złotych" - czytamy na portalu.