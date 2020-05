Centralny Port Komunikacyjny. Polska i Wielka Brytania podpisały porozumienie o współpracy

W środę Polska i Wielka Brytania podpisały porozumienie o współpracy dotyczącej Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Horała zapowiedział, że w tym roku powinien rozpocząć się proces wykupu gruntów pod nowe lotnisko.

- Projekt specustawy dotyczący budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, można powiedzieć, że jest na końcu uzgodnień wewnątrzresortowych. Myślę, że latem tego roku - w lipcu, sierpniu - będziemy mogli go zgłosić do konsultacji zewnętrznych, międzyresortowych - powiedział Horała w środę na konferencji prasowej. - Staramy się nieco przemodelować ten projekt, tak aby przyspieszyć inwestycje infrastrukturalne, żeby CPK mogło się wpisać w ten program podnoszenia polskiej gospodarki po spowolnieniu wywołanym koronawirusem - wskazał.

Podpisanie porozumienia

Środowe porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) podpisali: wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała oraz ambasador Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce Jonathan Knott (podpisał dokument w imieniu ministra ds. eksportu i handlu międzynarodowego Wielkiej Brytanii Grahama Stuarta).

Ambasador Jonathan Knott i pełnomocnik rządu Marcin Horała PAP/Leszek Szymański

- Dzisiaj podpisujemy polsko-brytyjskie memorandum, które stworzy ramy do współpracy między naszymi krajami w przygotowaniach do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego - powiedział Horała. Jak dodał, to "kolejny krok współpracy polsko-brytyjskiej wokół projektu CPK i całego przemysłu lotniczego".

Przypomniał, że strona brytyjska jest już obecna w projekcie CPK. W czerwcu i wrześniu ub.r. miały miejsce warsztaty architektoniczne, które były wspólną inicjatywą Ambasady Wielkiej Brytanii i spółki CPK. Ich efektem były wstępne koncepcje architektoniczne Portu Lotniczego Solidarność. Propozycje przygotowały biura projektowe o światowej renomie: Zaha Hadid Architects, Foster+Partners, Chapman Taylor, Grimshaw, Benoy, Pascall+Watson, Woods Bagot, Populous i KPF.

- Dzisiejsze porozumienie zbuduje ramę prawną, w którą wpisywać się będziemy z kolejnymi elementami tego projektu - powiedział. Jak dodał, CPK to projekt "bardzo ambitny", dlatego cieszy go to, że wiele podmiotów chce się angażować w przygotowania do jego budowy.

- W projekcie CPK nadchodzi ten moment, kiedy naprawdę już bardzo dużo się będzie działo, kiedy będziemy otwierali kolejne postępowania, kiedy będziemy wyłaniali partnera strategicznego, zlecali przygotowanie master planu lotniska, ruszą inwestycje kolejowe - w każdym z tych elementów jest duże pole do współpracy polsko-brytyjskiej. Jestem przekonany, że wiele brytyjskich firm, instytucji będzie mogło wpisać się w ten program - powiedział.

Jak dodał, ma na myśli m.in. nie tylko brytyjskie firmy, ale inwestorów, doradców, budowniczych infrastruktury, czy developerów.

"Ogromny potencjał dla partnerstwa"

Minister Graham Stuart wskazał, że projekt CPK jest dużą szansą na budowanie bliskich związków handlowych pomiędzy Wielką Brytania a Polską w nadchodzących latach.

- CPK to ogromny potencjał dla partnerstwa pomiędzy naszymi krajami. Ten projekt utożsamia ambicję, optymizm, oraz innowacyjność, które określają współczesną Polskę, a my chcemy, aby brytyjska wiedza ekspercka odgrywała ogromną rolę w pomocy w zamienieniu tej wizji światowej klasy na rzeczywistość - powiedział Stuart, łącząc się drogą internetową.

Jak przekazał, "rząd brytyjski podziela wizję wykorzystywania światowej klasy infrastruktury". - Jesteśmy gotowi rozważyć linię kredytową na rzecz CPK, po to, by wspierać brytyjskie firmy w udzielaniu konsultacji oraz projektowaniu usług w ramach tego projektu - powiedział.

Ambasador Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce wskazał, że współpraca polsko-brytyjska ma szansę sprawić, że projekt CPK może się przyczynić do tego, że będzie on sukcesem globalnym. Jak podkreślił ambasador Knott, strona brytyjska deklaruje udostępnienie doświadczeń zdobytych podczas inwestycji w różnych regionach świata, np. na lotniskach Incheon w Seulu, Changi w Singapurze, Daxing w Pekinie i İGA w Stambule.

- To porozumienie przewiduje gotowość współpracy, która będzie obejmowała polsko-brytyjskie zespoły konsultacyjne, które będą projektowały między innymi infrastrukturę lotniskową i kolejową, a także zajmowały się zagospodarowaniem przestrzennym dotyczącym rejonu Airport City i pełnej cyfryzacji projektu - powiedział. Prezes CPK Mikołaj Wild powiedział, że przedstawiciele brytyjskiego sektora lotniczego uczestniczą w projekcie CPK od bardzo wczesnego etapu projektu. - Te kontakty sprawiają z jednej strony, że firmy brytyjskie lepiej rozumieją, o co tak naprawdę chodzi w tym projekcie, my z kolei uzyskujemy od firm brytyjskich bardzo istotny transfer wiedzy, jak przygotować się do naszych zamierzeń - powiedział Wild.

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.

CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami sam port powinien być zbudowany do końca 2027 roku.

Centralny Port Komunikacyjny PAP/Maciej Zieliński

