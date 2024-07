Kolejny prezes spółki z czasów PiS może nie dostać absolutorium

czytaj dalej

Do sprzedaży wprowadzono pierwszą w historii niewidomą Barbie. Producent chce w ten sposób uczynić swoje portfolio bardziej inkluzywnym. By nadać lalce odpowiedni wygląd i zainteresować nią dzieci z niepełnosprawnością wzroku, w proces powstania lalki zaangażowano organizację American Foundation for the Blind.