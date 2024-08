czytaj dalej

Przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia zapowiedział we wtorek, że jego ugrupowanie nie poprze programu kredytu mieszkaniowego naStart. "Nie poprzemy kredytu 0%" - napisał marszałek Sejmu na platformie X. - To jest propozycja dla deweloperów, a nie dla ludzi potrzebujących mieszkania - ocenił. Minister finansów Andrzej Domański mówił wcześniej, że jeżeli Hołownia i jego ugrupowanie nie poprą projektu w sprawie kredytu naStart, to szansa, że zostanie on wdrożony, radykalnie spadnie.