"Budynek" i "budowla" po nowemu. Rząd chce zmian w podatku od nieruchomości

"Flota cieni" wykorzystywana przez Moskwę do omijania sankcji przewozi obecnie około 70 procent więcej ropy w porównaniu do ubiegłego roku i stwarza coraz poważniejsze zagrożenie dla środowiska - przekazał w poniedziałek "Financial Times" na podstawie ustaleń Kyiv School of Economics (KSE).