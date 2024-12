"Warunki przypominające niewolnictwo". Brazylia wstrzymuje inwestycję chińskiego giganta

Niewolnicze warunki pracy

Pracownicy zatrudnieni przez Jinjiang Construction Brazil mieszkali w czterech obiektach w mieście Camaçari. Według prokuratorów w jednym z takich ośrodków pracownicy byli zmuszani do spania na łóżkach bez materacy. Na każdą łazienkę przypadało 31 pracowników, co zmuszało ich do wstawania wyjątkowo wcześnie, aby byli gotowymi do pracy na czas.