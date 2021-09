Bill Gates przejmuje udziały w sieci luksusowych hoteli

Należąca do Billa Gatesa spółka Cascade Investment LLC przejmie kontrolę nad korporacją zrzeszającą sieć luksusowych, pięciogwiazdkowych hoteli Four Seasons Hotels and Resorts. Miliarder wykupił około połowę udziałów należących dotychczas do saudyjskiego księcia Alwaleeda bin Talala za 2,21 miliarda dolarów.