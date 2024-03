Petycja podpisana przez cztery tysiące pracowników Biedronki. Trzy żądania

Cztery tysiące pracowników Biedronki podpisało petycję przygotowaną przez NSZZ "Solidarność", która została wysłana do zarządów Jeronimo Martins w Polsce i Portugalii. Domagają się w niej poprawy warunków pracy. Przedstawiciele Biedronki odpowiadają, że są w stałym kontakcie z organizacjami związkowymi, a podwyżki - według firmy najwyższe wśród konkurencyjnych sieci - miały miejsce w styczniu.

O akcji związkowców informuje strona internetowa regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność". Gabriela Kaim, przewodnicząca NSZZ "Solidarność" w Jeronimo Martins Polska, przekazała, że pracownicy, którzy podpisali petycję, chcą w ten sposób dać wyraz swojemu zmęczeniu "pracą ponad siły za wynagrodzenie niewiele wyższe od płacy minimalnej". Stwierdziła, że "zrobili to, mimo że czuli się zastraszani przez przełożonych". Petycja miała zostać złożona 18 marca.

Petycja do właścicieli Biedronki

W petycji przesłanej do Jeronimo Martins Polska, a także do portugalskiej centrali spółki nakreślono trzy żądania:

– Każdy, kto robi zakupy w Biedronce, widzi, że na zmianach jest za mało pracowników. Dwie lub trzy osoby nie są w stanie równocześnie obsługiwać kas, układać towaru na półkach i przygotowywać wypieków. Na problem niedoborów kadrowych zwracamy uwagę od dłuższego czasu, ale zarząd sieci nie próbuje go rozwiązać. Twierdzi, że zatrudnia nowych pracowników, ale równocześnie nie przedłuża umów na czas określony i umów zleceń. W dodatku wiele osób nie wytrzymuje presji i odchodzi – wyjaśnia Gabriela Kaim. Według związkowców Jeronimo Martins ma też "pozorować dialog społeczny".

Biedronka zapewnia, że dialog jest, a podwyżki już były

Poprosiliśmy Biedronkę o komentarz dotyczący petycji oraz zapowiedzi ewentualnej akcji protestacyjnej. Katarzyna Strugalska, dyrektor ds. relacji pracowniczych w sieci Biedronka, stwierdziła, że firma nie ma "podstaw do komentarza, ponieważ do chwili obecnej tego rodzaju petycja nie wpłynęła do zarządu".