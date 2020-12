Bezrobocie w miejscu szósty miesiąc z rzędu. Premier: tarcze finansowe ochroniły miejsca pracy

Główny Urząd Statystyczny podał w środę najnowsze dane z rynku pracy. Stopa bezrobocia w listopadzie 2020 roku wyniosła 6,1 procent, czyli tyle samo, co miesiąc wcześniej. - Tarcze finansowe ochroniły miejsca pracy. Liczba osób pracujących jest wyższa niż w poprzednim roku, powstały setki tysięcy nowych miejsc pracy - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Jak podał GUS, w trzecim kwartale tego roku 97 tys. osób miało pracę, ale jej nie wykonywało w związku z pandemią. W poprzednim kwartale było to ponad 122 tys. osób.

"Setki tysięcy dodatkowych miejsc pracy"

- Obserwowaliśmy, co dzieje się, z jakich najlepszych praktyk można korzystać, ale jednocześnie podstawowym azymutem, podstawową latarnią, która nam przyświecała, była obrona miejsc pracy - mówił Morawiecki. Ocenił, że wprowadzone w Polsce tarcze finansowe obroniły miejsca pracy. - Widać to w danych, które spływają: drugie najniższe bezrobocie w UE (...). Według KE (Eurostat stosuje inną metodologię niż GUS - red.) bezrobocie wynosi w Polsce nieco powyżej 3 proc. - podkreślił. - Skuteczna walka z bezrobociem była dla nas podstawowym wyznacznikiem. Widać ją również z danych, które spływają z firm z różnych branż i sektorów gospodarki. Zwolnienia są mniejsze, niż były planowane, a w to miejsce pojawiają się nowe miejsca pracy - oświadczył Morawiecki. - Najbardziej mnie cieszy, że trzeci kwartał tego roku pokazał, że potrafiliśmy stworzyć setki tysięcy dodatkowych miejsc pracy, żeby przyjąć tych ludzi, którzy pracę tracili. A świadczy o tym ten podstawowy parametr, liczba osób pracujących. Ona jest nawet wyższa, niż była w poprzednim roku - podkreślił premie