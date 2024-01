Awaria kabla energetycznego pomiędzy Finlandią a Estonią. Władze niczego nie wykluczają

Kabel przesyłowy EstLink 2l został odłączony od sieci w piątek po północy. Przyczyny jak i miejsce awarii nie zostały jeszcze ustalone. Dochodzenie nadal trwa – podano w piątek wieczorem w komunikacie operatora przesyłowego Fingrid. - Nie ma też na razie żadnych oznak, aby do awarii doszło na skutek działania obcego podmiotu, ale na tym etapie niczego nie można wykluczyć – przyznał główny ekspert Fingrid Timo Kaukonen. - Nie mamy żadnych informacji, aby stał za tym podmiot zewnętrzny – oświadczył Kari Klemm z resortu gospodarki, cytowany przez dziennik „Helsingin Sanomat”. Dodał, że również "według policji nic na to nie wskazuje", ale zastrzegł, że "niczego nie można z pewnością wykluczyć, dopóki sprawa nie zostanie zbadana". Według Fingrid awaria kabla "nie stanowi na razie zagrożenia dla funkcjonowania systemu przesyłowego w Finlandii, a dostawy energii elektrycznej są zabezpieczone".

"Znacząca" moc przesyłowa EstLink2

Odłączony EstLink2 jest drugą magistralą między Finlandią a Estonią. Całkowita długość fińsko-estońskiego połączenia to 170 km, z czego 145 km przebiega pod dnem Zatoki Fińskiej; po stronie fińskiej i estońskiej jest po kilkanaście kilometrów trakcji. Finlandia ma także połączenia elektroenergetyczne ze Szwecją oraz Norwegią. Zwraca się uwagę, że moc przesyłowa EstLink2 to 650 MW i jest ona kraju "znacząca". Dla porównania - całkowita moc największego fińskiego reaktora atomowego Olkiluoto 3 to 1600 MW. Obecnie dostawy energii są zabezpieczone, dzięki zwiększonej produkcji elektrowni wiatrowych, ale zapotrzebowanie na energię będzie większe, gdy siła wiatru się zmniejszy i ponownie nadejdą większe mrozy. EstLink2 został oddany do użytku w 2014 roku, zaś EstLink1 w 2008 roku.