Kłopoty z działaniem niektórych stron i aplikacji. Reakcja firmy

"Cloudflare przestało działać, powodując awarię wielu innych stron internetowych" - podał w piątek rano portal The Independent. Jak przekazano, użytkownicy odwiedzający niektóre strony zamiast oczekiwanych treści widzieli komunikat "błąd 500".

The Independent wskazał, że problemy dotyczyły również serwisu Downdetector, który śledzi awarie na całym świecie. Problemy mieli użytkownicy aplikacji Zoom, Vinted, Canva i LinkedIn.

Awaria Cloudflare i "wdrożenie poprawki"

Firma opublikowała już komunikat, w którym poinformowała, że "wdrożyła poprawkę" i monitoruje jej efekty - podał CNBC.

Wcześniej Cloudflare potwierdziło na swojej stronie statusowej występowanie zakłóceń, informując, że "bada problemy dotyczące Cloudflare Dashboard i powiązanych interfejsów API".

Wskazano, że "klienci korzystający z Dashboardu lub API Cloudflare mogą doświadczać nieudanych żądań lub wyświetlania błędów".

Problemy zbiegły się z planowanymi pracami konserwacyjnymi, choć nadal nie ma pewności, czy to one odpowiadają za tak szeroki zakres zakłóceń.

W oświadczeniu przesłanym mediom firma wyjaśniła, że "zmiana w sposobie, w jaki zapora aplikacji webowych (Web Application Firewall) Cloudflare analizuje żądania, wpłynęła na dostępność sieci". Podkreślono przy tym, że "nie był to atak", a problem wynikał z wdrożenia poprawki, o której informowano na początku tygodnia. Cloudflare zapowiedziało publikację pełnych wyjaśnień w piątkowych wpisie na blogu - podał "Forbes".

Kolejna awaria Cloudflare

Usługi firmy Cloudflare, producenta oprogramowania i dostawcy usług sieciowych, stanowią podstawę działania tysięcy stron internetowych. Jak informowało w połowie listopada BBC, nawet 20 proc. wszystkich stron internetowych na świecie korzysta z usług Cloudflare.

Duża awaria Cloudflare miała miejsce wcześniej 18 listopada.

Cloudflare to firma, która odpowiada m.in. za połączenie domeny strony z serwerem, i oferuje różnego rodzaju usługi chmurowe. Zapewnia także ochronę stronom przed atakami spamem i DDoS (Distributed Denial of Service). Jest jedną z największych tego typu firm na świecie.

