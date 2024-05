Są chętni na audyt jednej z części CPK

czytaj dalej

Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę o prawie do naprawy. Konsumenci będą mieli łatwiejszy i tańszy dostęp do naprawy sprzętu. Dyrektywa ma ograniczyć liczbę elektrośmieci w UE i zachęcić producentów do projektowania sprzętów tak, żeby były one bardziej trwałe i łatwiejsze do naprawy.