Amerykańska agencja ratingowa ostrzega Chiny

Moody's obniżyła perspektywę ratingu długu Chin na poziomie A1 do "negatywnej" ze "stabilnej" niecały miesiąc po tym, jak zrobiła to samo w przypadku Stanów Zjednoczonych. Ostatniej pozostałej do weryfikacji oceny potrójnego A przyznanej przez agencję ratingową.

Patrząc na to z dotychczasowej perspektywy, to rating około jednej trzeciej emitentów został obniżony w ciągu 18 miesięcy od przyznania negatywnej perspektywy ratingowej.

Chiny rozczarowane oceną Moody's

Rating wciąż wysoki, inwestorzy raczej nie uciekną

Była to pierwsza zmiana ratingu Chin przez agencję Moody's od czasu obniżenia go o jeden stopień do A1 w 2017 r., kiedy poziom zadłużenia rósł. Choć agencja Moody's potwierdziła we wtorek rating A1, zauważając, że gospodarka nadal ma dużą zdolność amortyzacji, oszacowała, że ​​wzrost gospodarczy Chin spowolni do 4,0 proc. w latach 2024 i 2025 oraz średnio 3,8 proc. w latach 2026–2030.