Agrounia okupuje ministerstwo rolnictwa. Kołodziejczak: boję się o naszych ludzi

- Ludzie to jest skandal, właściwie przyszliśmy tutaj na normalne spotkanie, a to wszystko jest tu otoczone policją. Nie chcą odpowiedzieć na żadne pytanie, które tutaj dostali, mamią, krzyczą i oszukują - mówił Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, z okna resortu rolnictwa. Lider ugrupowania domaga się ujawnienia listy firm zajmujących się handlem zbożem z Ukrainy.

Na pytanie reporta TVN24 Bartłomieja Ślaka, obecnego na miejscu, Michał Kołodziejczak odpowiedział, że pierwsze pytanie to "lista firm, którą w pierwszym dniu po objęciu ministerstw rolnictwa obiecał przekazać minister Telus".

- Nie chce tego zrobić, powiedział, że nie może, nie zrobi tego. To jest pierwszy punkt, po którym chcemy iść do przodu. Jesteśmy wciągani w grę polityczną pomiędzy Tuskiem a Kaczyńskim. To jest straszne - mówił z okna resortu rolnictwa Kołodziejczak.

Michał Kołodziejczak rozmawia z reporterem TVN24 z okna ministerstwa TVN24

Pytany przez dziennikarzy Kołodziejczak powiedział, że "stawiamy teraz warunek, że ta policja ma odejść. Ja się boję tych ludzi".

Z Kołodziejczakiem spotkał się wiceminister Janusz Kowalski. Jak widać na zdjęciach zamieszczonych na Twitterze, spotkanie odbywało się w nerwowej atmosferze. "Wypuścili na nas wściekłego Kowalskiego" - napisał Kołodziejczak.

Pytania o firmy, które dorobiły się na imporcie zboża z Ukrainy

- Ja się boję o naszych ludzi, co będzie jak wyjdą? Znów będą zamknięci, tak jak w Lublinie? - powiedział, po czym zwrócił się do funkcjonariuszy. - Znów pozamykacie? Ściągnijcie te mundury, Polska się was wstydzi.

Na pytanie dziennikarzy o to, jak długo członkowie Agrounii zamierzają przebywać w budynku ministerstwa rolnictwa Kołodziejczak odpowiedział, że "czekają na listę firm, które się dorobiły na imporcie ukraińskiego zboża do Polski".

W relacji po wystąpieniu lidera Agrounii Bartłomiej Ślak powiedział, że trwa obecnie spotkanie z ministrem rolnictwa, a do budynku nie sposób się dostać, bo wszystkie drzwi zostały zamknięte, a przed wejściem stoją policjanci.

- Rzeczywiście trzeba przyznać, że po naszej rozmowie tych policjantów przed ministerstwem jest znacznie mniej, przed chwilą było ich mnóstwo, teraz większość jest w radiowozie - relacjonował Ślak. - To co się tutaj stało, dlaczego ci policjanci się tutaj w ogóle pojawili, dlatego, że Michał Kołodziejczak wraz z czterdziestoma działaczami Agrounii wszedł do ministerstwa rolnictwa, bo jak mówił od 100 dni bezskutecznie domaga się z ministrem rolnictwa spotkania.

