Polska gospodarka pod lupą amerykańskiej agencji. Jest decyzja

Dodano, że mimo niepewności co do ewolucji wojny "wierzymy, że konkurencyjna i zdywersyfikowana gospodarka Polski, a także silny bilans zewnętrzny i rządowy, pomogą złagodzić zagrożenia, jakie niesie wojna".

Różne scenariusze

Negatywna presja na rating, zdaniem S&P, mogłyby wystąpić, gdyby negatywny wpływ konfliktu w Ukrainie na polską gospodarkę okazał się bardziej dotkliwy niż obecnie oczekuje agencja, co mogłoby skutkować słabszymi perspektywami wzrostu w średnim terminie. Obniżenie ratingów może się również zmaterializować w przypadku istotnego i długotrwałego zmniejszenia transferów unijnych do Polski, np. w wyniku ciągłych napięć politycznych między Polską a władzami UE. Oba scenariusze, w połączeniu z mniejszą kontrolą wydatków publicznych, mogą skutkować większą presją fiskalną, prowadząc do trwałego wzrostu długu publicznego .

Prognozy dotyczące inflacji

W raporcie z 27 września agencja S&P obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce w 2022 roku do 4,0 proc. z 4,5 proc., a w 2023 roku do 1,2 proc. z 2,1 proc. Agencja podwyższyła swoje prognozy dla inflacji w Polsce do 13,3 proc. w 2022 roku (z 12 proc.) oraz do 11,5 proc. w 2023 roku (z 10 proc.).