Co dalej ze stopami procentowymi? Adam Glapiński o "aplikowaniu bolesnej kuracji"

Potencjalny termin obniżki stóp procentowych

- Najbliższa przyszłość to dalsze aplikowanie tej bolesnej kuracji - wskazał, zaznaczając, że obecnie jest jeszcze za wcześnie na obniżki stóp procentowych. - Chciałbym głęboko, żeby to był koniec tego roku, ale zaczniemy to robić we właściwym momencie, jak uznamy, że to jest racjonalne - powiedział prezes banku centralnego. Glapiński dodał, że pod koniec tego roku inflacja zejdzie do poziomu jednocyfrowego.