"Największe schody Europy" zmienią się w autostradę. Jest kolejna umowa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na przebudowę i dostosowanie fragmentu drogi krajowej numer 18 do parametrów autostrady. Chodzi o blisko 12-kilometrowy odcinek od granicy państwa do okolic węzła Żary Zachód w województwie lubuskim.

Szef resortu infrastruktury podkreślił, że koronawirus nie zatrzymał polskich budów i przygotowań to realizacji inwestycji. Zaznaczył, że to dziesiątki, setki tysięcy miejsc pracy, o które trzeba dbać. - Wszystkie kontrakty, które są w tej chwili realizowane przez GDDKiA w ramach programu budowy dróg krajowych są prowadzone. Nie notujemy jakichś większych komplikacji, jakichś większych zakłóceń - wtórował wiceszef MI Rafał Weber.

Rozpoczęcie prac

W ramach podpisanej w piątek umowy firma PORR S.A. ma zaprojektować i rozbudować do parametrów autostrady drogę krajową numer 18 na odcinku od granicy państwa za mostem na Nysie Łużyckiej wraz z węzłem Olszyna. Zakończenie robót planowane jest w drugiej połowie 2023 roku. - Niezależnie od tego, że będziemy prowadzili prace projektowe (...) szybko przystąpimy do wdrożenia nowej organizacji ruchu i robót rozbiórkowych, a po przygotowaniu części projektów wykonawczych rozpoczniemy realizację. Także w ciągu miesiąca firma pojawi się na budowie prowadząc prace przygotowawcze - zapowiedział Sarnowski.

Podpisana w piątek umowa jest drugą dotyczącą dostosowania DK18 do parametrów autostrady. W połowie listopada 2019 roku podpisano umowę o wartości ponad 254 milionów złotych na przebudowę 22-kilometrów jej jezdni południowej między Żarami a Iłową. Natomiast w drugiej połowie tego roku planowane jest ogłoszenie przetargów na dwa pozostałe odcinki jezdni, do węzła Golnice Dolnym Śląsku.

- odcinek węzeł Olszyna do km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia),

- odcinek od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa),

Przebudowa DK18

Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie 70-kilometrowego odcinka DK18 od Olszyny do Golnic do standardów autostrady. Inwestycja ta stanowi drugi etap budowy autostrady A18 - pierwszym była budowa jezdni północnej w latach 2004-2006. Zadanie obejmuje nie tylko przebudowę jezdni południowej, ale także budowę niezbędnej w przypadku autostrady infrastruktury. Droga krajowa numer 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym łączącym Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Zaliczana jest w Polsce do głównych dróg o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową numer 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław. Ze względu na betonowe płyty i kiepski stan nawierzchni południowa część tej trasy bywa nazywana przez kierowców "najdłuższymi schodami Europy".