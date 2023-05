Premier o skutkach wprowadzenia 800 plus. "Nie będzie dodatkowego impulsu inflacyjnego"

Niecały rok temu prezes PiS przyznawał jednak, że podwyższenie świadczenia mogłoby podsycić wzrost cen. Jarosław Kaczyński w czerwcu 2022 roku był pytany w TVP3 Bydgoszcz, czy będzie 700 plus przed wyborami. - 700 plus to właśnie posunięcie proinflacyjne. Nie sądzę, żeby było. Ale to nie oznacza, że my zaniechamy pomocy dla rodzin - mówił prezes PiS, odnosząc się do medialnych doniesień o podniesieniu 500 plus do kwoty 700 złotych.